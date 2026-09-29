SHEIN Aktie 160173850 / KYG237451052
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29.09.2026 10:36:00
Shein-Aktie fällt zweistellig und erreicht neuen Tiefpunkt: Weltlage und Konsumsorgen drücken aufs Geschäft
Shein hat im ersten Halbjahr mit geopolitischen Unsicherheiten, Inflation und schwierigen Konsumbedingungen zu kämpfen. Das Betriebsergebnis sinkt deutlich, während die Aktie an der Hongkonger Börse zweistellig nachgibt.
Die Probleme spiegelten sich auch in den Zahlen wider. In dem Bericht meldete Shein für das erste Halbjahr einen Rückgang im Betriebsergebnis von rund 53 Prozent gegenüber demselben Vorjahreszeitraum. Die Kennzahl gibt Aufschluss über den Erfolg eines Unternehmens. Firmengründer Xu Yangtian, auch bekannt als Chris Xu, betonte in der Mitteilung, dass trotz der globalen Lage die Zahl der Bestellungen und die Erlöse gestiegen seien.
Shein-Aktie im Minus
Die Aktie des Ultra-Fastfashion-Händlers gab am Dienstag an der Hongkonger Börse deutlich um 10,71 Prozent auf 31,50 HKD nach. Damit erreichten die Anteile des in China gegründeten und mittlerweile in Singapur ansässigen Unternehmens nach dem Börsendebüt am 1. September einen Tiefpunkt.
Schon zum Börsenauftakt waren Sheins Anteile damals ins Minus gerutscht. Steigende Logistikkosten bedingt durch die Lage im Nahen Osten und neue Zollregelungen in den USA und Europa waren damals schon ein Problem. In der EU gilt ausserdem ab dem 1. November eine neue Bearbeitungsgebühr für Importe aus Drittländern, mit der Brüssel die Flut an Billigpaketen eindämmen will. Die neuen Regeln dürften auch Shein und andere Onlinehändler wie Temu oder AliExpress betreffen.
Shein blickt auf viertes Quartal
Nach eigenen Angaben rechnet Shein für die zweite Jahreshälfte weiter mit Herausforderungen durch Zölle und schwankenden Frachtkosten. Mehr Bestellungen erwartet das Unternehmen dann wieder im vierten Quartal unter anderem durch die Weihnachtszeit oder Aktionen wie den "Black Friday".
HONGKONG (awp international)
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