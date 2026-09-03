SHEIN Aktie 160173850 / KYG237451052
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Billigmode
|
03.09.2026 16:09:36
SHEIN-Aktie: China droht Frankreich wegen Abgabe
China hat Frankreich wegen einer neuen Abgabe auf besonders kurzlebige Billigmode von Anbietern wie SHEIN mit Gegenmassnahmen gedroht.
Frankreich müsse die Umsetzung des Gesetzes gegen Ultra-Fast-Fashion umgehend stoppen, sagte eine Sprecherin des chinesischen Handelsministeriums am Donnerstag. Die Regelung sei handelshemmend und offensichtlich diskriminierend. Frankreich werde zudem die volle Verantwortung für die Folgen tragen, sollte die Regierung an der Regelung festhalten.
Frankreich erhebt seit Dienstag einen Aufschlag auf Kleidungsstücke aus sogenannter Ultra-Fast-Fashion. Dieser soll in den kommenden Jahren schrittweise steigen und kann 2030 bis zu 19,50 Euro pro Kleidungsstück betragen. Die Abgabe darf dabei höchstens die Hälfte des Nettopreises des jeweiligen Artikels ausmachen.
Die französische Regierung begründet das Gesetz mit den Folgen der besonders schnell wechselnden und günstigen Modeangebote für Umwelt und Wirtschaft. China wirft Paris dagegen vor, Einwände aus Peking ignoriert und damit bei betroffenen chinesischen Unternehmen erhebliche operative Verluste zu verursachen.
Peking/Paris (awp/sda/afp)
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu SHEIN
Analysen zu SHEIN
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI unentschlossen -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt findet am Donnerstag keine klare Richtung. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.