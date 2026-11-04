Sheela Foam präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sheela Foam präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.24 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.880 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sheela Foam im vergangenen Quartal 10.45 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19.44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sheela Foam 8.75 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch