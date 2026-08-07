Sheela Foam hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sheela Foam hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 5.63 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.680 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Sheela Foam mit einem Umsatz von insgesamt 10.32 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 25.63 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch