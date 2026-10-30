Sheba Metal Casting: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sheba Metal Casting lud am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 JOD. Im Vorjahresviertel hatte Sheba Metal Casting -0.030 JOD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch