ShawCor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ShawCor präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.32 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23.44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 396.2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 321.0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch