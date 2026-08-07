Shatirah House Restaurant Burgerizzr: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shatirah House Restaurant Burgerizzr hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.10 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shatirah House Restaurant Burgerizzr 0.020 SAR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 114.2 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 83.8 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch