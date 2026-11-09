Sharps Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sharps Technology hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sharps Technology ein EPS von -4.330 USD je Aktie vermeldet.

Sharps Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch