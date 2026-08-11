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11.08.2026 06:37:00
Sharplink Gaming: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sharplink Gaming präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei -1.88 USD. Ein Jahr zuvor waren -4.270 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1547.14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.5 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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