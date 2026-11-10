Sharp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sharp äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13.16 Prozent auf 2.81 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch