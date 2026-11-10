Sharp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sharp hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11.87 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 28.10 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6.19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 448.26 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 477.85 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch