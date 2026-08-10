Sharp India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sharp India hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Sharp India hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2.22 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.990 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch