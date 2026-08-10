Sharp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sharp hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.80 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sharp 41.95 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7.89 Prozent auf 435.20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sharp 472.49 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch