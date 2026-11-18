SharonAI stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

SharonAI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.780 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch