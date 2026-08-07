Sharkninja: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sharkninja lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.980 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sharkninja 1.77 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22.19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch