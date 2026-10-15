Sharjah Islamic Bank Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sharjah Islamic Bank Registered veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.09 AED beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.110 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.28 Milliarden AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.29 Milliarden AED ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch