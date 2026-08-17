SHARINGTECHNOLOGY: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SHARINGTECHNOLOGY hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 57.74 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 15.56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2.52 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.28 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch