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14.08.2026 06:37:00

Sharika Enterprises: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sharika Enterprises gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 INR. Im Vorjahresviertel waren -0.370 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sharika Enterprises in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 222.0 Millionen INR im Vergleich zu 175.2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’256.22 13.79 SDBWJU
Short 15’823.56 8.94 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’390.67 14.08.2026 17:31:22
Long 13’768.56 19.97 SEBAGU
Long 13’425.99 13.66 SNB4VU
Long 12’867.37 8.99 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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