Sharika Enterprises: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sharika Enterprises gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 INR. Im Vorjahresviertel waren -0.370 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sharika Enterprises in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 222.0 Millionen INR im Vergleich zu 175.2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch