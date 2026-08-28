Shareate Tools öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shareate Tools hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.36 CNY. Im letzten Jahr hatte Shareate Tools einen Gewinn von 0.100 CNY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Shareate Tools mit einem Umsatz von insgesamt 939.5 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 612.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 53.49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch