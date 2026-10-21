Shardul Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shardul Securities hat am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3.75 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4.400 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Shardul Securities mit einem Umsatz von insgesamt -262.9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -393.1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 33.13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch