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21.10.2026 06:37:00
Shardul Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shardul Securities hat am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3.75 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4.400 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Shardul Securities mit einem Umsatz von insgesamt -262.9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -393.1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 33.13 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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