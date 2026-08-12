Sharda Motor Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sharda Motor Industries präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15.07 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17.41 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sharda Motor Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33.70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.11 Milliarden INR im Vergleich zu 7.56 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch