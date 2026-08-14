Sharda Ispat präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sharda Ispat gab am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 3.22 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.560 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 711.5 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 278.2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch