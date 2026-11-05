Sharda Ispat gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sharda Ispat hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Sharda Ispat hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.59 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.250 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Sharda Ispat im vergangenen Quartal 674.7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 157.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sharda Ispat 261.9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch