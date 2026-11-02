Sharc International Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sharc International Systems hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz wurden 0.8 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0.8 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.ch