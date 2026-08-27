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27.08.2026 06:37:00
Sharc International Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sharc International Systems äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sharc International Systems in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 68.24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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