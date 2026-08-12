Sharat Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sharat Industries lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 1.60 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sharat Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1.39 INR in den Büchern gestanden.

Sharat Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.20 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch