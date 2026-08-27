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27.08.2026 06:37:00
Shapir Engineering and Industry stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Shapir Engineering and Industry hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0.30 ILS. Im letzten Jahr hatte Shapir Engineering and Industry einen Gewinn von 0.130 ILS je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20.98 Prozent auf 1.68 Milliarden ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.39 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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