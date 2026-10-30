Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.55 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 2.38 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory mit einem Umsatz von insgesamt 7.34 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.96 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 18.11 Prozent verringert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1.90 CNY sowie einem Umsatz von 7.40 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch