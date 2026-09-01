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01.09.2026 06:37:00
Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.87 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.52 CNY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17.74 Prozent auf 6.12 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.44 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1.84 CNY sowie einem Umsatz von 6.61 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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