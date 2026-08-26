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26.08.2026 06:37:00
Shanxi LuAn Environmental Energy Development hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shanxi LuAn Environmental Energy Development präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.35 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.230 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.75 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.10 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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