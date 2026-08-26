Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.08 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2.38 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 28.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.86 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch