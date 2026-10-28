Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0.030 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.59 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1.84 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch