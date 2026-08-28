Shanxi Huaxiang Group A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shanxi Huaxiang Group A liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanxi Huaxiang Group A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.21 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanxi Huaxiang Group A 0.300 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1.15 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.00 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch