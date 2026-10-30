Shanxi Coking Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanxi Coking Group hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 CNY gegenüber 0.010 CNY im Vorjahresquartal.

Shanxi Coking Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.96 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.35 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch