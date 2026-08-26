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26.08.2026 06:37:00
Shanxi Coking Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shanxi Coking Group hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Shanxi Coking Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.64 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.54 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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