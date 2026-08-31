Shanxi Coal International Energy Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanxi Coal International Energy Group hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.29 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanxi Coal International Energy Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.39 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 5.16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch