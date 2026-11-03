Shanxi Coal International Energy Group legte Quartalsergebnis vor

Shanxi Coal International Energy Group hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.26 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8.87 Prozent auf 5.17 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.67 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch