Shanti Gold International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanti Gold International lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.99 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7.30 INR je Aktie erzielt worden.

Shanti Gold International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.46 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 73.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.30 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch