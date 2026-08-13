Shanti Educational Initiatives veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanti Educational Initiatives hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem EPS von 0.18 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Shanti Educational Initiatives mit 0.180 INR je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig wurden 163.0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanti Educational Initiatives 151.6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch