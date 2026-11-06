Shanti Educational Initiatives informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanti Educational Initiatives hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.160 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23.49 Prozent auf 87.4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 114.2 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch