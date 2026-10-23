Shantai Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shantai Industries hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -0.10 INR. Ein Jahr zuvor waren 0.140 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 99.17 Prozent zurück. Hier wurden 0.2 Millionen INR gegenüber 25.2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch