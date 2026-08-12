Shantai Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shantai Industries hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shantai Industries ein Ergebnis je Aktie von -0.040 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.ch