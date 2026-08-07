Shankara Building Products: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shankara Building Products veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.64 INR. Im Vorjahresviertel waren 13.36 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 3.50 Milliarden INR, gegenüber 16.44 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 78.69 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch