Shankar Lal Rampal Dye Chem zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shankar Lal Rampal Dye Chem hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.10 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shankar Lal Rampal Dye Chem 0.370 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.66 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 47.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.13 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch