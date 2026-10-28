Shanghai Zhonggu Logistics A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Zhonggu Logistics A gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.40 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13.95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.92 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.56 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch