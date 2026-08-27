Shanghai Zhonggu Logistics A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Zhonggu Logistics A präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.27 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.250 CNY je Aktie erzielt worden.

Shanghai Zhonggu Logistics A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.88 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.77 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch