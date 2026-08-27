Shanghai Zhongchen Electronic Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Zhongchen Electronic Technology A stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.35 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.320 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Zhongchen Electronic Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37.54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 243.1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 176.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch