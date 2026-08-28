Shanghai Zhixin Electric: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shanghai Zhixin Electric hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.14 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.100 CNY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Zhixin Electric mit einem Umsatz von insgesamt 3.26 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 5.43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch