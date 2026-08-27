Shanghai Zhenhua Heavy Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Zhenhua Heavy Industries hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.33 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.23 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch