Shanghai Zhenhua Heavy Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Zhenhua Heavy Industries hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.05 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Zhenhua Heavy Industries 0.030 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 9.43 Milliarden CNY gegenüber 8.61 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch